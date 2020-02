JULGED VÄITED! Gerd Kanteri endise treeneri sõnul heidab Rootsi kettahiid treeningutel maailmarekordist kaugemale 

Kuna treeningud toimuvad hallis, siis oleks antud kettakaar pikem kui Gerd Kanteri maailma siserekord, milleks on 2009. aastal heidetud 69,51 meetrit. Tõsi, sisetingimustes heidetakse ketast pigem harva.



Rootsi hiid on endale eesmärgiks võtnud siiski välistingimustes rekordi ületamise. “Seni on talv sujunud eelmistest aastatest paremini ja olen heitnud häid tulemusi,” selgitas Stahl, kelle suureks innustuseks on hiljuti teivashüppes maailma tipptulemuse 6,17 meetrit hüpanud Armand Duplantis. “Tahan sarnaselt Duplantisele maailmarekordi enda nimele saada.”