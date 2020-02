Jalgpall ÕHTULEHE EKSKLUSIIV | Ratastooli vangistatud jalgpallilootus: olen kindel, et ühel päeval saan ma jälle kõndida Kaspar Koort , täna, 19:16 Jaga: M

Maxime Mboungou pole norutama jäänud ning usub, et ühel päeval on kõik jälle normaalne. Ta õpib praegu programmeerimist ning arvuti seab ta üles spetsiaalsele lauale, mille taga saab erinevaid toestusi kasutades seista. Seismine on hea, sest aitab verel paremini liikuda. Foto: Aldo Luud

Juulis saab kaheksa aastat päevast, mil Kongo vabariigi noortekoondise toona 19aastane jalgpallur Maxime Mboungou võttis ette teekonna Aafrikast Eestisse, et tõmmata selga Tartu Tammeka sinine särk. Oma riigi lootustandvamate noormängijate sekka kuulunud Mboungou nägi Eestit hüppelauana, et jõuda kunagi mõnda Euroopa tõelisse tippklubisse. 2015. aasta kevadel purunes tema unistus aga kildudeks. Noore mehe jalgadest kadus ühtäkki jõud ja ta jäi ratastooli.