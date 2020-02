Neuville: Rootsi MM-ralli toimumine on viga 

“Piikrehvidega kruusal sõitmine pole ohtlik. Aga see muutub ohtlikuks, kui naelad ära murduvad ja sa satud piikidega jääle või lumele. Sellisel juhul on masinaid võimatu kontrollida,” selgitas Neuville Belgia ajalehele HLN. “Avariide oht on päris suur."

Neuville on olukorda arutanud ka meeskonna juhi Andrea Adamoga. “Ütlesin Adamole, et ma ei poolda sellistes tingimustes sõitmist. Lootsin enne rallit, et tingimused on siin märgatavalt paremad kui nad testikatsel seda olid,” selgitas belglane.