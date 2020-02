KAHJU! Laskesuusatäht Wierer mõtleb karjääri lõpetamisele 

Wiererilt küsiti ka, et mis tunne on võistelda MMil kodupubliku ees. “Olen seda tüüpi inimene, kellel on alati pinged ja kes stressab. See on osa mu elust. Aga kodus võistlemine on suurepärane,” selgitas eile segavõistkonnaga hõbedale tulnud Wierer.