ÕL ROOTSIS | GALERII | 2019 vs. 2020 ehk kuhu kadus lumi, mis Tänaku imelise triumfini viis 

Torsby kiiruskatse, kus mullu sõideti lumel, seekord tullakse aga piike kulutama külmunud kruusale. Foto: Kaarel Täll

Ott Tänak ja Martin Järveoja aasta eest toimunud Torsby kiiruskatsel. Foto: AFP/Scanpix

Kuigi veel eile kuulis spekulatsioone, et ehk jääb Torsby kruusasõit üldse ära, siis reede hommikul käib katse peal vilgas töö. Lisaks on korraldajatel arvel iga läbitud kilomeeter. Nimelt on tänavust rallit kehva ilma tõttu juba praeguseks nii palju lühendatud, et reeglid lubavad väga napilt välja jagada maksimaalse hulga MM-punkte. Kui mõni katse peaks veel ära jääma, võib juhtuda, et võitja ei lähegi siit koju tavapärase punktisaagiga. Seega võib praegu eeldada, et Torsby kiiruskatse läbitakse nii reedel kui ka laupäeval.