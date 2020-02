ÕL ROOTSIS | Latvala tragöödia: kas Soome legendi karjäär ongi läbi? 

Latvala kaotab kolme kiiruskatse järel liidrile ehk Elfyn Evansile kahe ja poole minutiga. Praegu pole veel teada, mis mure autol on, aga soomlane ise eeldab, et tegemist on elektroonikat puudutava probleemiga.

Kolmanda kiiruskatse järel ajakirjanike ette astudes suutis Latvala küll naeratada, kuid tegelikult teab ta isegi, et rallikarjääri jätkamine muutub üha kahtlasemaks. Meenutame, et tegelikult on Latvala 34aastane, ehk Ott Tänakust vaid kaks aastat vanem. Tema hingel on 18 MM-etapi võitu ja 67 poodiumikohta. Tundub isegi ebaloogiline, et Latvalale käimasolevaks aastaks töökohta ei jagunud. Kuid mullu tegi ta oma elu kõige kehvema aasta – saatuslikuks said mured isiklikus elus, mis mõjutasid ka tööd.

Jari-Matti Latvala kihutamas Rootsi ralli testikatsel. Foto: Reuters/Scanpix

„Ma ei kujuta ette, mida tulevik meile tuua võib. Praegu on ainus eesmärk autoga hooldusalasse sõita ja välja uurida, milles on probleem. Minu praegune olukord on lihtsalt selline, et kõik tekitab tohutut frustratsiooni. Tunne oleks hoopis teistsugune, kui teeksime kaasa kogu hooaja. Siis on aega vigade paranduseks. Mul seda pole,“ jätkas Latvala.

Kui jutt läheb järgmisele potentsiaalsele MM-rallile, muutub soomlase jutt ümmarguseks, sest tegelikult ei oska ta öelda, millal ja kas teda uuesti WRC autos näeb. „Pean selle üle tõsiselt mõtlema ja oma inimestega arutama. Pole kahtlustki, et tahan sel hooajal veel sõita, sest siin läks kõik aia taha. Tahan uut algust ja võimalust. Siin mul seda pole,“ ütles ta.

