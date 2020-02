WRC ÕL ROOTSIS | Ott Tänak: on, mille nimel võidelda Henri Murakas, Torsby , täna, 15:15 Jaga: M

Ott Tänak jagab esimese kolme kiiruskatse muljeid. Foto: Kaarel Täll

Rootsi ralli esimese päeva olulisem osa on selja taga ning jäänud vaid 2,8 km pikkune kiiruskatse. Ott Tänak on Elfyn Evansi ja Kalle Rovanperä järel kolmas, rikkudes sellega ära Toyotate kolmikjuhtimise, sest neljandal kohal, Otist 7,7 sekundi kaugusel on kuuekordne maailmameister ja esimest hooaega Toyota rooli keerav Sebastien Ogier.