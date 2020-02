Laskesuusatamise MM | Kaks naiste sprindi medalit said üllatava omaniku, Oja tegi elu parima MMi tulemuse 

Talihärm ETV2 otse-eetris: "Hooaja parim sõit vist jah. Sellest ühest trahvist on kahju, oleksin kindlasti võimeline selle alla laksma. Siin on üliraske lasta nagu paljud on näidanud. Hapnikupuudus tekib tiirus kahtlemata. See tekitab vigu, mida on lihtne teha, kui hapnikuvõlg on suur.