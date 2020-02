ÕL ROOTSIS | Martin Järveoja: mida vähem kilomeetreid, seda rohkem tuleb pingutada 

„Teedeolud on kõigi jaoks uued, lisaks on meil ka uus auto. Kokkuvõttes hoidsid teed rehve paremini kui kartsime,“ võttis Järveoja esimese võistluspäeva kokku. „Võrreldes testikatsega oli jäiseid kohti rohkem ja seetõttu kestis rehv oodatust paremini.“

Reedest kaheksandat stardipositsiooni ei osanud Järveoja kiita ega laita: „Arvan, et polnud väga suurt vahet, aga vaatame, mis ilm homseks toob. Ööseks lubab väikest lumesadu, sel juhul on homme kindlasti tagantpoolt parem startida.“

Olgugi, et päev oli lühike, polnud see siiski kerge. „Mida vähem kilomeetreid, seda rohkem tuleb pingutada – sõitsime võimete piiril,“ tunnistas Järveoja, kes on Rootsis võidurõõmu tundnud nii mullu Ott Tänakuga kui ka 2014. aastal WRC2 klassis sõites Karl Kruudaga. „Vahed on väikesed, sõidame homme ka ja siis vaatame edasi,“ jäi mees väljaütlemistes kaalutletuks.