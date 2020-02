Tommi Mäkinen ülistas Evansit ja Rovanperä 

"Ralli algus on olnud meie jaoks briljantne," rõõmustas Mäkinen pressiteate vahendusel. "Elfyn lendab! Tema esitus on olnud imetlusväärne. Tundub, et ta tunneb end meie autos mugavalt.

Tingimuste tõttu oli keeruline ennustada, kuidas minema hakkab, aga läks väga hästi. Katsed tunduvad olevat kenasti talvekonditsioonis ja loodetavasti on seda ka homme."

Ralliliider Evans: "Oli üsna hea päev. Tundsin end autos hommikust saati hästi. Esimesel katsel oli keeruline aimata, kui kõvasti võib gaasi vajutada. Meil oli päris hea pidamine, aga see tundus rehvide suhtes üsna agressiivne. Püüdsime sõita kiiresti, ent samas ka sujuvalt. Tundus, et see tuli üsna hästi välja.

Püüame homme teha samamoodi. Keegi ei tea, millised on tingimused, seega peame kõigega kohanema. Arvan, et suuri muutusi pole vaja, sest kõik toimis hästi. Aga töötame andmed läbi ja püüame kuskilt veel mõned sekundid leida."