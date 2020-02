Mäkinen annab Latvalale vabanduse märgiks võimaluse uuel rallil 

Nüüdseks on selgunud, et tegu oli inimliku veaga. "Mootori põhjakaitset tabas üsna suur löök, mis kahjustas peamist toitekaablit," selgitas Mäkinen väljaandele DirtFish.

"Kahjuks pean tunnistama, et kaabel oli lihtsalt valel pool klambrit. Väike inimlik viga. Ainus, mida teha saame, on tagada, et seda ei juhtuks enam uuesti. Mul on Jari-Mattist kahjus. See on esimene kord, kui midagi sellist juhtub."