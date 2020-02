ÕL ROOTSIS | Solbergide dünastia telgitagused – alkohol ja peod ei kuulu plaanidesse, kogu elu keerleb ümber ralli 

Oliveri ema Pernilla Walfridsson on rootslanna, isa norralane – tal on mõlema riigi kodakondsus, kuid praegu kihutab ta emamaa lipu all. Kogu Solbergide perekond on rallist nii läbi imbunud kui üldse võimalik. Kas kuskil taustal on olemas ka traditsioonilisemad isa ja poja suhted või keerleb tõesti kogu elu ümber mootoriõli?