ÕL ROOTSIS | Petter Solberg: noortele eestlastele on loodud kõik eeldused, et läbi lüüa 

„Mäletan, kuidas minu triumf muutis Norras suhtumist rallisse. Enne oli see üsna suvaline spordiala, kuid pärast hakkas terve hulk noori alaga tegelema. Tiitel tekitas huvi ka sponsorites ning lõi täiesti uued võimalused. Eestis on sarnane seis. Oliveriga koos sõitnud noortel eestlastel on kindlasti praegu väga hea aeg, et läbimurret proovida. Nüüd tuleb lihtsalt tööd teha, just turunduse poolel, et sponsorites huvi tekitada. Kõik eeldused on loodud,“ ütleb ta.