AVAMEELNE INTERVJUU: Ott Tänakut kimbutas Rootsi ralli eel valu ja ta polnud kindel, kas saab startida 

"Taastumine võttis päris palju aega," tunnistas saarlane. "Esimesel nädalal polnud kindel, et olen Rootsi ralliks vormis. Õnneks möödus kõige keerulisem periood kiiresti ja mul on hea meel siin teisena lõpetada."

Tänaku sõnul vajas keha taastumiseks aega. "Kogu keha valutas," lausus ta. "Ilmselt on see normaalne, et keha pärast sellist üleelamist pinges on. Tegelikult pole kõik siiani ideaalne, aga tunne on juba küllaltki hea."