Martin Järveoja Rootsi rallist: ilmselt me selles piirkonnas WRC-etappi tulevikus enam ei näe! 

"Rootsi ralli on tavapäraselt ainuke talveralli meie võistluskalendris, kuid seekordne Rootsi ennast kuigi heast küljest ei näidanud," rääkis ta. "Nagu meil Eestis, polnud ka rallipiirkonda õigel ajal talv kohale jõudnud ning ralli toimumine oli pikalt küsimärgi all. Ma pole ilmselt kunagi oma elus nii pingsalt ilmaprognoose jälginud, kui ma seda enne rallit tegin. Abikaasa tögas mind pidevalt, et kas ma soovin meie ilmamehe Hannese töö peale üle minna. Ausalt öeldes olin ma ennustusi vaadates veendunud, et ralli ei toimu. Korraldajad ning FIA võtsid aga suure riski ning lühendasid rallidistantsi poole võrra, kuid võistlust ära ei jätnud. Nüüd, pärast ralli lõppu oli see minu hinnangul siiski kokkuvõttes õige otsus, kuigi pühapäevased tingimused olid juba väga äärmuslikud ning talverallist oli asi valgusaastate kaugusel. Ilmselt me selles piirkonnas WRC etappi tulevikus enam ei näe!"