VINGE: Jasmiin Üpraus tõusis Kuveidi GP hõbemedaliga maailma edetabeli liidriks 

SKI Ladies GP1 klassis näitas Üpraus vabatreeningul teist aega, jäädes alla ainult möödunud hooaja maailmameistrile Emma-Nellie Ortendahlile Rootsist. Kvalifikatsioonis tuli Üprausile neljas koht. Kõvasti oli tegemist, et leida ruumi “puhta ringi” sõitmiseks ja mõni oma apsakas tuli ka sisse. „Jetiga on veel vaja tööd teha, et saaks korralikud seaded paika. Loodetavasti saame homseks juba palju tehtud ja kindlamalt sõitma,“ võttis Üpraus esimese võistluspäeva kokku.