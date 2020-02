VÄGEV! Uganda jooksja purustas maailmarekordi tervelt 27 sekundiga 

"See on väga hea tulemus. Mõtlesin, et võin läbida distantsi alla 13 minutiga ning kui sain aru, et mu jalad on heas seisus, otsustasin seda aega püüdma minna. See, et ma nii palju senisest rekordist kärpisin, teeb mind väga õnnelikuks ning on samuti tähtsal hooajal suurepäraseks esimeseks testiks," vahendas Cheptegei sõnu Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (WA).