Soome uue sangari Kalle Rovanperä isa valas finišis õnnepisaraid 

Isa ja poja kontrast paistis kõvasti silma. „Ma ei hakka valetama, võttis silma märjaks. Tundub, et iga kord, kui ta rooli istub, tuleb mingi rekord,“ ütles papa Harri, kelle poja viimane kiiruskatse oli vaimustav. Sebastien Ogier ja Thierry Neuville avaldasid Õhtulehele antud usutluses, et nad ei julgenud kiiretel lõikudel nii palju riske võtta kui Kalle. Tõdeti, et tiitli nimel võideldes poleks see olnud mõistlik.