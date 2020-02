Kergejõustik Ukraina imekõrgushüppaja, kelle tippupürgimine on tihedalt Eestiga seotud Deivil Tserp , täna, 21:13 Jaga: M

TÄHT: Ukraina kõrgushüppaja Jaroslava Mahutšihh tunneb end Tallinnas mõnusalt. Foto: Martin Ahven

Ukraina kõrgushüppaja Jaroslava Mahutšihh on tõusev täht, kes peibutab publikut vingete tulemustega. Mullu püstitas ta täiskasvanute MMil omaealiste maailmarekordi 2.04 ning võitis hõbemedali. Samas teavad vähesed, et 18aastase sportlase tippupürgimine on tihedalt seotud Eestiga.