Jalgpall Meistrite liiga on tagasi! Kas edu toob rünnakute tulevärk või külm ja kalkuleeriv taktika? Kaspar Koort , täna, 08:01

Skoorib siis, kui ise tahab: 19aastane Erling Braut Haaland on Dortmundi Borussia eest löönud viie mänguga kaheksa väravat. Meistrite Liiga alagrupiturniiril kõmmutas ta Salzburgi eest kaheksa kolli ning võib arvata, et nüüd kollast särki kandev noor norralane soovib ka PSG kaitsjatel elu kibedaks teha. Foto: AFP/Scanpix

Täna õhtul saabub Euroopasse jalgpallikevad, kui pärast enam kui kahe kuu pikkust vaheaega jätkuvad mängud Meistrite liigas. 16 sõkaldest eraldunud tera hakkavad nahkkerale pihta andma. Kõigi ühiseks unistuseks on mõistagi see, et saaks 30. mail Istanbuli sumedas öös ihaldatud võidukarikaga triumfeerida.