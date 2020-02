Pikalt vigastusega väljas olnud maailmarekordiomanik tegi hooaja esimese stardi 

27aastane veerandmailer läbis murukattega rajal sprindidistantsi 10,20ga. Tasub märkida, et tegu on käsiajaga ning ametlikult tulemus kirja ei lähe. Kahekordse maailmameistri isiklik rekord sellel alal on 9,94, mille ta püstitas 2017. aastal.

Rio olümpiamängudel maailmarekordit tähistava 43,03ga kulla võitnud van Niekerk ihkab tänavu Tokyos tiitlit kaitsta. See võib osutuda aga väga raskeks, sest ühelt poolt on ta olnud spordist eemal pea kolm aastat, teiselt poolt on tase 400 meetri jooksus oluliselt tõusnud. Mullu oli maailma hooaja edetabeliliider 22aastane ameeriklane Michael Norman 43,45ga, Dohas võitis MM-tiitli bahama talent Steven Gardiner 43,48ga. Ei tasu unustada ka Fred Kerley't, kes triumfeeris mullu USA meistrivõistlustel ajaga 43,64.

"Loodan, et ta jõuab tagasi vormi ning on Tokyos kohal. Probleem on aga see, et olümpiamängudel on tal keeruline olla parimas seisus. Mida rohkem spordist eemal ollakse – van Niekerki puhul kaks hooaega –, seda raskemaks läheb tagasitulek. Võib-olla on tal vaja ühte aastat pelgalt selleks, et võistlusvorm saavutada," vahendas Johnsoni sõnu portaal Sport24.za.