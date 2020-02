Saskia Alusalu MMist: eelkõige olen ikka naine ja alles siis sportlane 

Eestlannal ei õnnestunud seekord vahefinišitest punkte teenida. Ta küll ründas seitse ringi enne lõppu ja tegi grupiga väikse vahe sisse, kuid jälitajad nõelusid selle järgmise ringiga kinni. Alusalu ei liitunud lõpuspurdiga ja liugles üle finišijoone ajaga 8.23,74.

Maailmameistriks krooniti kanadalanna Ivanie Blondin (8.14,02), kellele järgnesid lõuna-korealanna Bo-Reum Kim (8.14,22) ja hollandlanna Irene Schouten (8.14,32).

„Eelkõige olen ikka naine (pean käima looduse loomulike tsüklite järgi) ja alles siis sportlane,“ alustas Alusalu Õhtulehe küsimustele vastamist. „Kõik on valikute küsimus. Ma pole nõus oma tuleviku tervist ohtu seadma, et saada ajutist tunnustust. Äärmusliku näitena võib tuua kunagise Saksa DV riikliku naiste spordisüsteemi ja küsida, kui palju õnnelikke naisi on võimalik nende hulgast täna leida.“

Sõidu taktikalisest poolest rääkides juhtis Alusalu tähelepanu asjaolule, et 24 naise hulgas oli vaid kolm nii-öelda üksikut hunti. Lisaks temale itaallanna Francesca Lollobrigida (5. koht) ja britt Gemma Cooper (22. koht).

„Suurvõistlustel pannakse tiimistrateegia konkreetselt paika,“ sõnas ta. „Kõik, kel on aimu näiteks rattaspordist, teavad, kui suur abi on tiimikaaslasest. Töötegijad veavad kõik vahed kinni või aitavad neid sisse teha. Nagu olen varemgi öelnud, sul on ainult üks kuul. Kui ajastad selle valesti või on halb õnn, nagu juhtus, on mäng läbi.

Vahefinišis punktide saamine võib tunduda lihtne, aga ma garanteerin, et pole. Aga võib-olla ongi tee lahtiajajal raskem. Mul on hea meel, et olen saanud olla eeskujuks ja praegu on [Eestis] juba uisutajaid rohkem. Loodan, et ühel päeval saavad ka eestlased olümpiamängude finaalis koostööd teha.“

Ta lisas: „Mitte et kvalifitseerumine MMile oleks ainuke eesmärk, aga tase on tõesti kõrge. Vähemalt õnnestus MK-sarja põhjal MMile pääseda ja Eestit esindada. Spordis pole kindlalt toimivad süsteeme ja ei tahaks selle taha pugeda, aga Norra koondisel, kellega koostööd teen, pole olnud just kõige edukam aasta. Aga pole kedagi süüdistada, ise teeme oma valikud.“