Korvpallikoondise peatreener Toijala enne esimesi valikmänge: meil on neli päeva, et saada meeskonnaks 

26aastane keskmängija uskus, et peamine saadakse kolme päevaga siiski toimima. „Mängijatele saadeti ette memo, kus olid kirjas põhiliikumised. Need töötasime enne esimest trenni läbi, et vähegi oleks pilt ees, mida me tegema hakkame,“ kirjeldas Nurger protsessi. „Vastase tundma õppimisega me veel ei tegelenud. Praegu peame rõhu asetama oma mängule.“

Põhja-Makedoonia koondis kogunes juba eelmise nädala keskel. Toijala tõdes, et see võib vastasele olla väike edu. „Keskendume sellele, mis meil on. Aeg näitab, kas see oli Põhja-Makedooniale eelis,“ mõtiskles Toijala. „Viie päevaga saab maalida ilusama pildi kui kahe päevaga. Me peame kasutama otseteid. Loomulikult sooviks iga treener meeskonnaga rohkem koos olla.“