Mercedese noorteprogrammi kuuluv Paul Aron teeb karjääris sammu edasi 

"Olen superõnnelik, et jätkan oma teekonda selle imelise tiimiga," teatas Aron sotsiaalmeedias.

See on konkreetne edasiminek, sest vormel Renault sarjas tuleb taltsutada võimsamat masinat kui F4-sarjades. Lisaks on Renault sarjast võimalik teenida rohkem F1 superlitsentsi punkte.