Soome suusakoondis majutati haisvasse kasarmusse. Olümpiavõitja Niskanen: see peab olema nali! 

Ta postitas oma Instagrami story'sse video soomlastele pakutud tingimustest koos märkusega, et liikuv pilt ei edasta haisu ning kommentaariga "see peab olema nali!". Et sõnum kindlasti korraldajateni jõuaks, märgistas ta postituses FISi murdmaasuusatamise ja Ski Touri kasutajad.

Foto: Kuvatõmmis Instagrami story'st.

Norra väljaanne VG küsis Niskanenilt eile õhtul kommentaari, mille soomlane ka andis. "20 inimest ja kaks tualetti. Võib-olla FIS arvab, et see on Are spaahotelliga samal tasemel," viitas soomlane Norra koondise ööbimispaigale. "Muidugi kardan ma haigestuda, einestan parasjagu koos sõjaväega."