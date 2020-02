Eesti parima suusahüppaja treener: Artti on jõudnud uuele tasemele 

Hinnang tõukub hiljutistest Sapporo ja Tauplitzi MK-etappidest, kus Aigro sai 25., 38., 26. ja 33. koha. Need on tema hooaja neli paremat tulemust.

"Küsimus pole Artti kohtades. Teinekord võib koht olla tuulega 15., aga me oleme viimase 20 päevaga jõudnud natuke teisele tasemele. See tase on stabiliseerunud, vot see on märgiline näitaja," sõnab Eljand.

Kahe mainitud etapi vahele jäi Willingeni võistlus, kus Aigro sai kvalifikatsioonis kombinesooni mittesobivuse tõttu disklahvi. "Ta oleks sealgi kindla peale punktidele hüpanud, aga ta aeti kombe pärast nurka," ütleb treener veendunult.

Eljandit tuleb kiita ettenägelikkuse eest, sest ta lausus detsembri lõpus Õhtulehele, et "pigem imestaksin, kui ta ei hakka jaanuari teises pooles 15-20 meetrit kaugemale lendama".

"Ja läkski lendu!" rõõmustab ta. "Tööd on tehtud ja kaks kuud pole vigastusi ka olnud. Ptüi-ptüi-ptüi! Loodame, et nii jätkub. Väga magus märtsikuu ootab veel ees. Suurim ülesanne on Eesti rekord, mis ootab purustamist. Praegune lennumägi (Tauplitz – M.T.) oli kõige väiksem, Vikersund ja Planica on suuremad."

Kaarel Nurmsalu nimele kuuluv rahvusrekord on 213 meetrit, Aigro tippmark, mida ta Tauplitzi kvalifikatsioonis kordas, on 205 meetrit. Samas lendas ta eelmisel aastal Planica lennumäel treeningul 228 meetrit, kuid see ei läinud ametliku tippmargina kirja.