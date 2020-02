Henri Drell: mul on treeneriga palju sõnelusi olnud, aga nüüdseks oleme ära leppinud  

Eelmisel suvel Saksamaalt Itaaliasse siirdunud 19aastase Drelli sõnul on spordikultuur Pesaros väga hea, kuid organisatsioon ise on pisut rivist väljas. "Pesarost on mitmeid superstaare läbi käinud, aga nüüd on varasemate aegadega võrreldes asjad klubis muutunud," ütles Drell enda praeguse koduklubi kohta.

Olelusvõitlust on Drelli hinnangul välismaa klubides palju, eriti raske on noore eestlasena silma paista. Noormehe sõnul peetakse teda pidevalt venelaseks ja Eestist ei ole sealsetes korvpalli ringkondades palju kuuldud. "Pesaros on väga rahvusvaheline seltskond. Alguses oli kaotuste pärast palju kaklemist, aga nüüd on vabaks lastud, sest meil pole midagi kaotada."

Drelli unistuseks on jõuda välja NBA ridadesse. "Iga noor korvpallur peab suurelt unistama, pole mõtet ju esiliigat eesmärgiks võtta," sõnas Drell. Tema vastu on NBA-st juba ka huvi üles näidatud, kuid valmis mängumehest jääb veel puudu. "Minu tee on Euroopas olnud väga soliidne ja sealt see kõik algabki," avaldas noormees lootust.

Itaaliasse siirdumist ei ole ta kunagi kahetsenud. Karjääri alguses kimbutanud tugeva koduigatsuse tõttu läbis Drell suure kadalipu, kuid on praegu selle eest tänulik. Praegu ta enda sõnul Eestisse tagasi ei kipu ning kohalikest klubidest pole pakkumisigi olnud.