Hanno Pevkur kandideerib Euroopa võrkpalliliidu presidendiks 

“Mitmed Euroopa alaliidud tegid mulle ettepaneku kandideerida CEVi presidendiks. Võtsin selle ettepaneku vastu, sest usun, et Euroopa võrkpallil on väga palju kasutamata potentsiaali ja kuigi oleme viimastel aastatel teinud edusamme, oleme teiste spordialadega võrreldes Euroopas tervikuna jätkuvalt tagaajaja rollis ning see ei saa jätkuda. Usun, et suudame teha palju rohkem ja paremini, kui seni. Just praegu on parim aeg, et luua Euroopa võrkpallile säravam tulevik, uute ambitsioonide ja uute standarditega,” rääkis Pevkur.