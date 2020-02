Venemaa laskesuusakoondise peatreener Hovantsev: dopinguteema tekitab mu sportlastes stressi 

Venemaa laskesuusataja Aleksandr Loginov võitis Anterselva MMil 10 km sprindi, mille järel Rootsi ja Norra sportlased võtsid teravalt sõna varasemalt EPO tarvitamisega vahele jäänud venelase aadressil. Idanaabrite koondise peatreeneri Anatoli Hovantsevi sõnul on süüdistused Loginovile halvasti mõjunud.

“Iga dopinguteemaline küsimus on suur stressi tekitaja. Seepärast Loginov ei soovi MMi ajal enam meediaga suhelda,” selgitas Hovantsev, kes ise teiste riikide atleetide sõnu südamesse ei võtnud. “Sportlastel on peale sooritust emotsioonid laes ja nad võivad öelda mida iganes. Kui nad on rahunenud ja olukorda analüüsinud, siis selliseid kommentaare enam ei tule.”