VÕIDUJOOKS AJAGA: Mart Seimi okkaline teekond Tokyo olümpiale 

KOSUB VIGASTUSEST: Tõstja Mart Seim teeb kõik endast sõltuva, et jõuda Tokyo olümpiale. Foto: Erki Pärnaku

Tõstja Mart Seim peab Tokyo olümpiale pääsemiseks kaks korda hästi võistlema. Parimatel päevadel oleks see talle kerge jalgsimatk linnalähedasse metsa, paraku on tõsine sportlane piinelnud vigastuste kadalipus. „See kaheaastane periood on olnud väga karm,“ räägib tema treenerist isa Alar.