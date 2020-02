Jalgpall Õhtuleht maailma kurikuulsaimal staadionil: meeletu kirg, maffia ja tapmised Oliver Lomp, Buenos Aires , täna, 22:30 Jaga: M

SÕDALASED: Boca Juniorsi fänne peetakse maailma kõige kirglikumateks. Foto: Reuters/Scanpix

„Tean, et see on teie ja veel väga paljude jalgpallifännide suur unistus, aga parem olla täiesti aus: see on võimatu.“ Selliseid vastuseid sain igalt poolt, kui uurisin, kuidas külastada emotsioonide mõttes maailma kõige erilisemaks staadioniks peetavat La Bombanerat, mis asub Argentina pealinnas Buenos Aireses.