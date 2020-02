HULL TEISMELINE! Hulga rekordeid püstitanud Haaland: tean, et olen võimeline rohkemaks 

„Tore, et mind valiti mängu parimaks, aga tean, et olen võimeline rohkemaks. Pean rohkem sellisel tasemel mängima, kõvasti vaeva nägema ja arenema,“ rääkis Haaland pärast matši.

„Seis on meie jaoks ohtlik, sest PSG on väga tugev tiim ja neil on hea võimalus edasi pääseda,“ ütles norralane, kes liitus Dortmundiga jaanuaris ja on kõigest 450 minutiga löönud uue tiimi eest erinevate sarjade peale 11 väravat. Ehk võrku sahistab ta keskmiselt iga 41 minuti tagant.