ÕHUS ON PINGET! Kas Mäkineni plaan vihastab Ogier' välja? 

Toyota boss Mäkinen oli loomulikult õnnelik. Kogenud rallimehena meeldib talle võistkonnasisene konkurents ja ta kinnitas juba enne punktikatset, et lubab Rovanperäl ja Ogier'l täiega võidu sõita. Lõpuks mööduski 19aastane soomlane kogenud kolleegist ja tõusis kõigi aegade noorimana MM-sarjas poodiumile.

Ka pärast rallit ütles Mäkinen, et tema tiimis käi mingit Ogier' eelistamist, vaid ka Evansile luuakse kõik võimalused MM-tiitli jahtimiseks. „Elfyn ja Scott (Scott Martin, kaardilugeja - toim) omavad potentsiaali tiitli eest võidelda, Kalle on kohe nende järel. Anname neile maksimaalse toe selle teostamiseks. Meil on palju mõtteid, kuidas neid veelgi enam aidata,“ rääkis ta väljaandele Autosport.