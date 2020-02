Tigedalt finišeerinud Fourcade avas MMil kullaarve, Zahkna tegi karjääri parima tulemuse 

Kusjuures maailmameister finišeeris tigeda kepilöögi saatel, sest teenis neljanda tiiru viimasel lasul oma ainsa trahviminuti ega teadnud sel hetkel, et see ei väära tema 12. MM-kulda.

Päeva üks suuremaid õnnestujaid on austerlane Dominik Landertinger, kes eksis sarnaselt Fourcade'ile ainult kõige viimasel lasul, ent tegi päeva tugevaima viimase suusaringi, mis tagas talle Jakov Faki ees pronksi. Tõsi, 31aastase Landertingeri medal pole pauk luuavarrest, sest ta on samal distantsil võitnud olümpiapronksi (2018) ja MM-hõbeda (2016).

Zahkna ETV2 otse-eetris: "Selge see, et tunded on kahetised. Kokkuvõttes kaalub koht 40 hulgas iga kell üle selle, kui sõit on super, aga lasen kuus trahvi. Laskmine läks väga hästi, aga suusas on kahetised tunded. Organism pani pidurit. Lihase poolest võinuks iga hetk teha hästi kõva tõmbe, aga organid või hingamislihased koguaeg takistasid midagi. Sooritus oli selgelt parem kui füüsiline valmisolek."