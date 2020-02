Murdmaasuusatajad marus: MK-etapi korraldajad eelistavad kohalikke sportlasi 

Korraldajad kaitsesid ennast, et tingimused on sisuliselt võrdsed, kuid britt Andrew Musgrave naeris need selgitused välja. "See on loll jutt, sest väikesed koondised on alati suunatud võistluspaigast kaugele, samal ajal tippriigid elavad hotellides, mis on radade kõrval," selgitas Musgrave.