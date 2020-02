Jalgpall BORUSSIA POLIITIKA: noorte talentide eestvedamisel Euroopat vallutama Eigo Kaljurand , täna, 18:52 Jaga: M

NOORED ÄSSAD: Erling Braut Haaland, Achraf Hakimi ja Jadon Sancho väravat tähistamas. Foto: Imago Sport / Scanpix

Kuidas toimib Dortmundi Borussia talendivabrik? See küsimus on paljude vutisõprade huulil. Meistrite liiga kaheksandikfinaalide avamängus sõitis noorte tähtede teerull 2 : 1 üle Pariisi Saint-Germainist. Millise valemiga on Borussia enda kaabust välja tõmmanud jänesed nagu Erling Braut Haaland, Giovanni Reyes ja Jadon Sancho? Uurisime tausta.