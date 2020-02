Jalgpall ANDRES SÕBRA INTERVJUU | Mart Poom: olen mõelnud koondise peatreeneri kohale, aga praegu mul pole seda ambitsiooni Andres Sõber , täna, 19:47 Jaga: M

MAAILMA TIPUS: Mart Poom nautis mängimist planeedi tugevaimas jalgpalliliigas, kuid hing ihkas pärast karjääri lõppu kodumaale. Foto: Mati Hiis

Eesti jalgpalli elav legend, üle 13 aasta Inglismaa jalgpalliklubides mänginud Mart Poom tunnistas intervjuus oma kunagisele kehalise kasvatuse õpetajale Andres Sõbrale, et kuigi ta on flirtinud mõttega, et võiks juhendada ka Eesti rahvuskoondist, näeb ta praegu, et temast on Eesti jalgpallile rohkem kasu väravavahtide treeneri ja Nõmme Unitedi klubi eestvedajana. Samuti rääkis Poom, miks ta omal ajal korvpallile jalgpalli eelistas ning mis asjaoludel otsustas pühkida jalgadelt Inglismaa tolmu ja tagasi Eestisse kolida.