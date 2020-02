Tänak avaldas ausat arvamust Rootsi ralli korralduse kohta

„Korraldajad said suurepäraselt hakkama. Nädal-kaks enne rallit tundus väga riskantne ralli ette võtta. Kindlasti polnud see otsus lihtne, ent arvan, et ralli toimumine oli õige otsus. Kiiruskatsed olid väga kiired ja nõudlikud, ent õige rehvivalikuga vedas kõik ilusti välja,“ kiitis Rootsis teisena lõpetanud Tänak.