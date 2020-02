TOHOH! Jalgpallitalendi Erling Braut Haalandi nimel on kergejõustiku maailmarekord 

Erling Braut Haaland hüppas 2006. aastal kohapealt meeter ja 63 sentimeetrit ning seda peetakse ametlikuks maailmarekordiks . Kodustes tingimustes kohapealt kaugushüpet proovinud Õhtulehe reporter tõdeb, et tegu on nii noore poisi kohta võimsa saavutusega.

19aastase norralase täht on siiski jalgpallis leegiga särama löönud. Haaland on tänavuse hooaja Meistrite liiga suurim väravakütt, jagades esikohta Robert Lewandowskiga. Lisaks on Kylian Mbappe järel kõigi aegade teine teismeline, kes jõudnud Meistrite liigas kümne tabamuseni.