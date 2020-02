KAHJU! Roger Federer jääb Prantsusmaa lahtistelt eemale 

Federer lasi arstidel kõpitseda põlve, mis talle viimasel ajal liiga tegi ja meest ootab ees paarikuune võistluspaus. "Näeme murul," vihjas Federer, et teda võib tagasi oodata Wimbledoni suure slämmi turniiriks.

Arstide sõnul on põlveoperatsioon hädavajalik ja ollakse kindlad, et paari kuu pärast on Federer taas suurepärases vormis.