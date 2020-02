100 000 eurost tõusnud tüli võib tähendada Rally Estonia lõppu 

Rally Estonia korraldajad on aastate jooksul ehitanud üles tõeliselt suure ürituse mille eelarve küündib 2,1 miljoni euroni. Suur osa sellest tuleb Eesti riigilt – lähitulevikus WRC etapi korraldusõiguse saamise lootuses eraldati 980 000 eurot.

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava sõnul on püütud leida alaliiduga kompromissi ja pakutud muid lahendusi, kuid kokkuleppele pole jõutud. Eesti Päevalehe andmetel on võimalik, et täna teatakse avalikkusele ralli ärajäämisest.