Alar Varrak teise poolaja ärevatest hetkedest: oleks olnud ebareaalne loota, et paneme Makedooniale neljakümnega 

„Väga kihvt mäng oli,” kiitis Varrak. „Kristian Kullamäe tõmbas asja käima, kõik läksid kaasa. Head meelt tegigi see, et kõik olid tublid ning keegi ei kukkunud ansamblist välja. Näiteks Janari Jõesaar ei visanud küll ühtegi punkti, kuid mängis väga kasulikult.”

Teisel poolajal hakkas meie vahepeal enam kui 20-punktine eduseis kiiresti sulama. Kas see tegi ärevaks ka?

„See ongi korvpall – oleks olnud ebareaalne loota, et paneme Makedooniale neljakümnega,” ütles Varrak. „Alguses läks meil hästi, siis Makedoonia natuke korrigeeris oma mängu, aga see ongi korvpall. Kuid veelkord: meie poisid olid väga tublid!”

„Võitu! Mul on siseinfot, et Saku Suurhall on põhimõtteliselt juba välja müüdud. Tuleb kihvt andmine!”