USA Today ennustab, et Hundile antakse kinga 

Hunt sõlmis Coltsiga lepingu 2017. aastal ja pikendas seda mullu märtsis kahe aasta võrra, ent Hickey arvates on just eestlane mees, kellele Colts kahe hooaja vahepeal ust näitab. Küsimus ei ole seejuures mitte selles, et Hundi lahkumise järel suureneks Coltsi palgafond – neil on palkade lubatud ülempiirini niigi kõvasti ruumi – vaid lihtsalt selles, et Hickey arvates peab klubi oma kaitseliini muutma ning Hunt langeb lihtsalt ansamblist välja.

„Hundil on Coltsi kaitseliinis olnud kanda suur roll ja 2018. aastal saavutas ta ka teatud edu, kuid praegu räägib kõik tema vastu,” kirjutab Hickey. „Ta saab 33aastaseks ja just temal oli suur osa selles, et Coltsi kaitseliin tegutses 2019. aastal nii ebaefektiivselt. On väga suur võimalus, et Colts investeerib nooremasse ja rohkem andekamasse mängijasse ja hangib sellelele positsioonile uue mehe.”