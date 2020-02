KARM VIDEO | Teiba otsa kukkunud sportlase munandikotist jäid järele vaid räbalad 

Hiljem täpsustas ta Buzzweedile, et pärast õnnetust nägi ta oma munandikoti sisemust.

"Kohe pärast õnnetust sõitsime haiglasse. Tehti õmblused ja õnneks tundub, et munandid jäid terveks, on ainult arm. Ühel päeval saame selgeks, kas need funktsioneerivad või mitte," rääkis vapper teivashüppaja.