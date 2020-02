Poja hiilgemäng võttis Gert Kullamäel otse eetris silma märjaks: ma tõesti tean, kui palju on ta selleks ohverdanud 

Oleks ju arutu loota, et kui poolaja võidame 22ga, siis kogu mängu 44ga, nii need asjad spordis ei käi. Võis arvata, et Makedoonia teeb kolmandal veerandajal kõik selleks, et mängu tagasi tulla. Seda suutsid nad kohati ka näidata: kolmandal veerandajal Nenad Dimitrijevikj, keda me väga kartsime, suutis mingitel hetkedel särada ja tõi elevust Makedoonia mängu küll ja küll.

Aga see hea esimese poolaja edu ja see, et suutsime ära hoida need rasked hetked, kui vahe läks alla kümne või tekkis tunne, et nüüd kisub hapuks, oli meil alati keegi väljakul, kes sopsas õigel ajal kolmese või kahesega, nii et vahe oli meie jaoks jälle meeldivalt turvaline.

Räägime natuke ka teie poja Kristiani panusest, kes viskas üleplatsimehena 31 punkti. Küllap teate teie kõige paremini, kui palju ta on vaeva näinud, et sellisele tasemele jõuda ning võib arvata, et teil oli eile päris uhke tunne. Ütlesite mängu lõpus korra tele-eeris ka, et võtab silma märjaks.

Jah, ma võitlesin seal küll korra pisaraga, aga kuna minu kõrval oli nii mehine mees nagu Kalev Kruus, siis ma ei tohtinud nõrkushetki välja näidata ja pühkisin ruttu ära selle.

Aga jaa, mina tean Kristjanit lähemalt ja tõesti tean, kui palju ta on pingutanud, eriti viimasel paaril aastal, millised on tema suved välja näinud, kui palju ta on vaeva näinud oma mänguelementidega.

Olen kogu aeg sisemuses lootnud, et mingil hetkel see peab väljenduma ka suures mängus ja võib-olla selle pärast mul see pisar tuligi silma. Ma tean, kui palju ta on ohverdanud viimase paari aasta suvel, kuidas ta on töötanud.

Tema personaalne treener Hispaanias on legendaarne Pepe Laso, kes on praeguse Madridi Reali peatreeneri Pablo Laso isa. Ta on teinud viimased kaks suve ja ka sel hooajal Kristianiga fenomenaalset tööd ja need ongi need viljad, mida Kristian praegu maitseb. Ta on õigel teel, õiged inimesed on tema taga. Ma olen tema suurim fänn ja ma siiralt loodan, et tal läheb karjäär õiges suunas. Väga tahaks loota, et ta püsib tervena ja on teel oma unistuste poole.