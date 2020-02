Viljar Voog | Rally Estoniast ehk Kui on kollil raha maitse suus 

President Kersti Kaljulaid sai vabariigi aastapäeva eel suure au osaliseks – ta kohtus maailma kõige palavamalt armastatud eestlasega. Nali naljaks, Ott Tänak oli riigipealt saadud Valgetähe III klassi teenetemärki igati väärt ja mitte üksnes MM-tiitli, vaid kõigi nende emotsioonide pärast, mida ta on fännidele pakkunud. 13 nädalavahetust aastas on eestlased naelutatud arvutiekraanide või telerite taha, et elada kaasa Tänaku ja tema kamraadi Martin Järveoja etteastetele maailmaareenil.

Samal teemal Spordiblogi 100 000 eurost tõusnud tüli võib tähendada Rally Estonia lõppu Ning ühel nädalavahetusel aastas sai arvuti ja teleri pimedaks jätta, et ise Lõuna-Eesti metsade vahel tajuda vahetult, kuidas Tänak sinust Rally Estonial mööda tuhiseb. Mitte ainult Tänak, vaid raske töö tulemusel on rallikorraldajad saanud Otepääle kohale kõik WRC-tiimid. Lähedasemat asja reaalsele MM-etapile on võimatu ette kujutada.

Seepärast ajaski reedel Delfi kaudu massidesse läinud uudis, et aastal 2020 võib Rally Estonia ära jääda, kuna korraldajad ei kavatse maksta Eesti autospordiliidule 100 000 eurot, rahva nõnda vihale. Uskuge, Tänak oleks rahul, kui rallit ei toimuks ja ta saaks veeta selle nädalavahetuse auto asemel pereringis. Aga rallihulludele eestlastele oleks see korvamatu kaotus.

Veel mullu küsis autospordiliit Rally Estonia korraldajatelt registreerimistasuks 2000 eurot. Aastaga otsustati summat kasvatada 50kordselt. Põhjus on ilmne: Eesti suurima spordisündmuse korralduseelarve on mitu miljonit eurot ja alaliit tahaks sellest osa saada. Arusaadav. Kuluaarides räägitakse, et alaliidu asjaajamine lonkab niigi kahte jalga ehk rahasüst ei teeks elu hullemaks. Aga selle asemel, et läbirääkimiste tulemusel mingi kokkuleppeni (loe: mõlemaid osapooli rahuldava rahasummani) jõuda, seati Rally Estonia lihtsalt fakti ette: maksate 100 000 eurot või teie võistlust ei toimu! Tegu on ilmselge räkitiga.

Rally Estonia eelarvest leiab kindlasti kohad, kust saab püksirihma pingutada ja raha leida. Aga loodetavasti on Urmo Aava ja tema meeskond piisavalt kanged mehed, et mitte alla vanduda nõnda labasele väljapressimisele. Igasugune kokkuhoid tähendaks ju, et seekord tehakse kehvem ralli kui eelmine – ja sellega astutaks samm tagasi, kui eesmärk peaks olema ikka edasi, MM-etapi Eestisse toomise poole liikuda. Kui selle jonnakuse tulemusel peab ralli tõesti ära jätma – kuuldavasti oli sellise teate väljastamine reedel plaanis, kuid lõpuks ei tulistatud seda padrunit välja –, siis korraldajad ei pea end süüdi tundma. Aga alaliidus peaksid pead lendama.