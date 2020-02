Björndalen ja Fourcade kritiseerisid eestlaste leivaala 

Ta lisas: "Fakt, et võistkonna moodustavad üks naine ja üks mees tähendba, et paljudel on võiduvõimalus. Mulle see distsipliin meeldib."

"Esiteks see, et nii paljudel eri riikidel on võimalus võita medal. Rahvusvaheline olümpiakomitee nõuab samuti rohkem segasoolisi võistluseid. Lisaks oleme mitmest koondisest kuulnud, et MMi programmi tihedust arvestades on hea, et mõnedel on võimalus puhata."