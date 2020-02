Hyundai boss Adamo soovib, et Rootsi ralli jääks kalendrisse: olen vanem mees ja armastan traditsioone 

Nagu rallisõbrad teavad, mängis soe ilm mängis tänavusele Rootsi MM-rallile mäkra. Selle tulemusena said maailma parimad sõitjad kihutada planeeritud 19 kiiruskatse asemel vaid üheksal. Ja sedagi suures osas mittetalvistest tingimustes.

Rahvusvahelise autospordiliidu (FIA) president Jean Todt teatas juba ralli ajal, et sellist (ehk lumetut) Rootsi rallit ei soovi ta enam näha. Muuhulgas on arutatud varianti pidada talveralli näiteks jaanuarikuus Põhja-Soomes.

Hyundai tiimi boss Andrea Adamo soovib, et Rootsi ralli jääk. "Olen kindel, et suudame leida Rootsi riigis koha, kus sajab sel nädalavahetuse lund. Olen kindel ka selles, et leiame kuskil mõne hotelli, kus ööbida," sõnas ta portaalile Dirt Fish.