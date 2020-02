Ralliguru Colin Clark: Eestist kuuleb asju, mis tekitavad muret 

„Kuulen Rally Estonia kohta asju, mis tekitavad muret,“ rääkis ta oma traditsioonilises köögilaua taga salvestatud saates. „Hoian pöialt, et probleemidele leitakse lahendus. Olukord paistab keeruline. Urmo Aava ja tema meeskond töötab väga kõvasti ning Rally Estonia on endale viimastel aastatel hea nime teinud.“

Clark käis välja ka stsenaariumi, et Soome ralli võiks tulevikus kolida talvisele Lapimaale ning see vabastaks omakorda suvise koha MM-kalendris just Eestile. Need mõtted hakkasid levima pärast Rootsi etappi, mis pidanuks toimuma lumel ja jääl, aga ilmataat keeras asja kihva. Samas liigub rallimaailmas jutt, et kui kellegi koht MM-sarjas on kindel, siis on see just Jyväskylä ralli.

Samas on suurte WRC-isade jutust jäänud pigem mulje, et peamiselt vaadatakse Põhja-Ameerika ja Hiina suunas. „Promootor on selgelt välja öelnud, et kaheksa rallit peavad toimuma Euroopas. Potentsiaalsed võistlused Hiinas või Põhja-Ameerikas ei muuda seda. Seega Rally Estonial tuleb jõuda nende kaheksa sekka.