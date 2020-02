Kümneaastane poiss saatis Jürgen Kloppile häbematu kirja, Liverpooli boss ei jäänud vastust võlgu 

"Liverpool on võitnud liiga palju mänge," kurtis Põhja-Iirimaal elav 10aastane Daragh Curley oma kirjas. "Kui te võidate veel üheksa mängu, püstitate te Inglise jalgpalli kaotusteta mängu rekordi. Mulle kui Manchester Unitedi fännile oleks see väga kurb.

Nii et kui Liverpool järgmisel korral mängib, tehke palun nii, et nad kaotaksid. Te peate lihtsalt laskma teisel meeskonnal värava lüüa. Ma loodan, et suutsin Teid veenda ning te ei võida enam kunagi mitte ühtegi liigamängu ega muud jalgpallikohtumist."

Jürgen Kloppile saadetakse kahtlemata väga palju kirju, kuid kaugeltki kõigile ta ei vasta. Seekord oli tal aga vaba hetk ning ta kirjutas Curleyle vastu.

"Kahjuks ei saa ma antud juhul Teie palvele vastu tulla," kirjutas Klopp. "Sama palju kui Teie soovite Liverpooli kaotust, on minu tööks teha kõik endast olenev, et Liverpool võidaks. Miljonid inimesed üle maailma soovivad seda ja ma tõesti ei taha neid alt vedada.

Teie õnneks oleme me minevikus mõned mängud kaotanud ja küllap kaotame ka tulevikus, sest see on jalgpall.

Kui sa oled 10aastane, siis sa mõtled, et asjad võiks olla alati nii nagu sina tahad, kuid kui ma saan sulle 52aastasena midagi öelda, siis seda, et praegusel juhul see nii kindlasti ei ole."

Sellise näpuviibutuse järel pidas Klopp poisile siiski vajalikuks lisada, et Unitedil on vedanud, et neil on selline fänn nagu tema.